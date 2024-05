Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,32 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,32 USD zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,24 USD. Bisher wurden via New York 305.940 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,59 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,82 USD im Jahr 2024 aus.

