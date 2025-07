Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Coca-Cola

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 69,39 USD.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,39 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 323.005 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,71 Prozent niedriger. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,33 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

