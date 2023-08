Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag leichter

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 55,38 EUR. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 55,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,53 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 6.412 Aktien.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 3,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,67 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

