Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 50,35 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr bei 50,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 50,50 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 50,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.862 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 21,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,58 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,67 USD.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

