Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 53,10 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 53,10 USD. Bei 53,20 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 53,09 USD. Zuletzt wechselten 454.376 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.302,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

