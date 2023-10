Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 52,86 USD.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 22:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 52,86 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,37 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,65 USD aus. Bei 52,73 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.877 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,70 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

