Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteuert sich am Donnerstagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,84 EUR.

Um 12:03 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 52,84 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 52,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,84 EUR. Bisher wurden heute 9.898 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2022 bei 61,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,17 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.953,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.047,00 USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

