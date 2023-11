Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 57,23 USD.

Mit einem Wert von 57,23 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 57,53 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 57,25 USD. Bisher wurden heute 444.985 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 13,56 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Mit einem Kursverlust von 9,92 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

