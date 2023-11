Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,21 USD nach oben. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,23 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 57,20 USD. Bisher wurden via AMEX 34.134 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 11,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

