Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 59,99 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 59,99 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,86 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,22 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 22.697 Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,12 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 51,56 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 USD je Aktie belaufen.

