Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag höher

Um 15:52 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 63,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 300.793 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,20 USD erreichte der Titel am 26.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 5,73 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,67 USD.

Am 14.02.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.100,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.470,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 24.04.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,60 USD je Aktie aus.

