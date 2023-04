Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagvormittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,41 EUR

Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich um 22:15 Uhr kaum. Das Papier stand via AMEX bei 63,09 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 63,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,80 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.761 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2022). Gewinne von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,67 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10.100,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.470,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coca-Cola am 24.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte Coca-Cola die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

