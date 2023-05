Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,33 EUR

Die Coca-Cola-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 1,1 Prozent auf 63,19 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 63,17 USD. Bei 63,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 28.871 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 66,37 USD markierte der Titel am 17.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 5,03 Prozent wieder erreichen. Bei 54,06 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,45 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.502,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie.

