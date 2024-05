Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Coca-Cola

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 63,08 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 63,08 USD abwärts. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,34 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 692.613 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,75 USD) erklomm das Papier am 15.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 18,28 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,25 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Aktie aus.

