Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 60,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 60,75 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,50 USD. Bei 60,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 492.058 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 65,46 USD markierte der Titel am 20.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 54,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,09 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Am 24.04.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

NASDAQ-Titel PepsiCo-Aktie gesucht: Jahresprognose erneut erhöht

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham getan