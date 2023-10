Notierung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

17.10.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,66 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 53,66 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,27 USD. Bisher wurden via New York 461.654 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 3,93 Prozent sinken. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,67 USD. Am 26.07.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.966,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.302,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in Rot Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag schwächer

