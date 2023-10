Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 53,43 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 53,43 USD zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,53 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,13 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 19.808 Aktien.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,56 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,50 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

