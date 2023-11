Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 56,99 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 56,99 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,19 USD. Zuletzt wurden via New York 894.142 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,04 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

