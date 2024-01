Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola behauptet sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,07 EUR an der Tafel.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 55,07 EUR. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,40 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 54,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,04 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 10.044 Coca-Cola-Aktien.

Am 24.04.2023 markierte das Papier bei 59,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 10,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,67 USD an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 13.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

