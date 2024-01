Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 59,62 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 59,62 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,55 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,69 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 322.444 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,01 Prozent. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Coca-Cola.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr angefallen

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende