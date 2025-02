Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 68,91 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 68,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 69,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 68,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,73 USD. Zuletzt wurden via New York 701.033 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 15,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,23 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 11.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Coca-Cola am 28.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

