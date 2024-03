Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,11 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 60,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 591.883 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 14,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.948,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.195,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Finanzanalyst Gary Shilling warnt vor Einbruch am Aktienmarkt und Rezession

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis