Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 54,22 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 54,22 EUR. Bei 54,22 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,19 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.051 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 65,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,54 EUR). Abschläge von 1,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,00 USD.

Am 24.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 23.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 3,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

