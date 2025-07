Coca-Cola im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag in Rot

18.07.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 70,38 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 70,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,27 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.195.451 Coca-Cola-Aktien. Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 16,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33 USD an. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Coca-Cola-Aktie gefragt: Trump kündigt Zucker-Änderung bei US-Coca-Cola an Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

