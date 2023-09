Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 57,91 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 57,91 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 57,88 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 58,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 19.264 Stück.

Bei 64,86 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

