Blick auf Coca-Cola-Kurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag auf rotes Terrain

18.09.25 16:11 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
56,70 EUR 0,28 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,88 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,57 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 66,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445.540 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,21 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
