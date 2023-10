Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,25 EUR zu.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 51,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 51,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,19 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 16.847 Aktien.

Am 31.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

