Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,70 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 59,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,85 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 661.818 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,18 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

