Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 58,55 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,8 Prozent auf 58,55 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,88 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 59,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 39.423 Stück.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 51,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

