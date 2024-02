Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Coca-Cola

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 59,39 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 22:15 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 59,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,61 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,96 USD. Bei 59,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.590.930 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 13,20 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Am 13.02.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.948,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.04.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

