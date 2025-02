Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,45 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 69,45 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,21 USD. Bisher wurden via New York 428.803 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,23 USD je Coca-Cola-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 11.02.2025. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

