Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 60,23 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 60,23 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 60,28 USD. Zuletzt wurden via New York 636.231 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 14,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Am 13.02.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.948,00 USD gegenüber 10.195,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

