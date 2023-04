Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,96 EUR

Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 58,00 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,04 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.274 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 65,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2023 (54,56 EUR). Abschläge von 6,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.100,00 USD umgesetzt, gegenüber 9.470,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com