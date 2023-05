Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,27 EUR

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 63,06 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,10 USD aus. Bei 63,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 674.676 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2022 auf bis zu 65,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,02 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.04.2023. Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,64 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.959,00 USD – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.502,00 USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com