Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 62,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 62,61 USD. Mit einem Wert von 62,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.890 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 65,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,30 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.04.2023. Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.502,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Coca-Cola am 25.07.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

