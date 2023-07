Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Im Tradegate-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:59 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 54,05 EUR nach oben. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,19 EUR zu. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 14.626 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 65,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2022). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 20,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,54 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 0,94 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.959,00 USD – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.502,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola abgeworfen

NASDAQ-Titel PepsiCo-Aktie gesucht: Jahresprognose erneut erhöht

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen