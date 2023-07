Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 61,13 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 61,13 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,19 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 350.990 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,46 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 7,08 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.502,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.959,00 USD ausgewiesen.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 23.07.2024.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Coca-Cola-Aktie.

