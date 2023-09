Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola behauptet sich am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 54,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 54,52 EUR zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr kaum verändert. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 54,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 54,43 EUR. Mit einem Wert von 54,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.353 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,62 Prozent Luft nach oben. Bei 53,54 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.966,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola verdient

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola abgeworfen