Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagvormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 58,29 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 58,29 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,33 USD. Bei 58,09 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.841 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,64 USD im Jahr 2023 aus.

