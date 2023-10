Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,27 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr bei 51,27 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 51,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 51,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,39 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.043 Coca-Cola-Aktien.

Am 31.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,76 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,33 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

