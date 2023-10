Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 54,12 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 54,12 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,30 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 54,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 334.654 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 16,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 4,75 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 USD je Aktie.

