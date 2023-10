Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 54,03 USD.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 22:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 54,03 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,41 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,95 USD. Bei 54,05 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Bisher wurden heute 20.149 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 20,04 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 4,57 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export

Gewinne in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Coca-Cola-Investment verdient