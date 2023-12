Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Mittag ein

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 53,86 EUR ab.

Die Coca-Cola-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,86 EUR nach. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,00 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.798 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2023 auf bis zu 60,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Abschläge von 8,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

