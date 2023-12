Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 59,13 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 59,13 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 59,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 424.563 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 14,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.047,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

