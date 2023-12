Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,02 USD zu.

Das Papier von Coca-Cola legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,8 Prozent auf 59,02 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,48 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,83 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.903 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,64 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

