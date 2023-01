Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag Verlust reich

Der Coca-Cola-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 54,90 EUR. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,90 EUR ab. Mit einem Wert von 55,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.266 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 15,75 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 5,82 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,83 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.063,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.044,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 14.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Orakel von Omaha: Das macht eine Warren Buffett-Aktie aus

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"

Rezessionssorgen am Markt: Diese Aktien könnten sich auch im derzeit schwierigen Umfeld weiter gut halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: aswadie / Shutterstock