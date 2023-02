Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 03:55 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 56,29 EUR zu. Bei 56,57 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.895 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2022 bei 65,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,88 EUR. Dieser Wert wurde am 09.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,50 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,67 USD an.

Coca-Cola gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.100,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.470,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.04.2023 gerechnet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

