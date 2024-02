Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 59,35 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr stabil und notierte im AMEX-Handel bei 59,35 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 59,61 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,03 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 59,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 18.962 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 13,13 Prozent sinken.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,00 USD an.

Am 13.02.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.948,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.195,00 USD umgesetzt.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Berechnungen vom Kapitalmarktanalysten: Diese Aktien dürften von sinkenden Zinsen am meisten profitieren

So sieht das Portfolio von Buffetts Berkshire Hathaway im 4. Quartal 2023 aus - Paramount nach Abverkauf unter Druck

Coca-Cola-Aktie schwächelt dennoch: Coca-Cola wächst im Schlussquartal stärker als erwartet