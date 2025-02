Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag südwärts

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 69,76 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 69,76 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,65 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,71 USD. Bisher wurden heute 338.965 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 5,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 20,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,23 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 11.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

