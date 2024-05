Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 62,91 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 62,91 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,79 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 308.068 Coca-Cola-Aktien.

Bei 63,75 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Mit Abgaben von 18,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,25 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

